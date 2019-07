Homem é preso com notas falsas no Parque Rinaldo

Nesta quarta-feira (10), por volta das 19h30, a Policia Militar recebeu denuncia anônima que um indivíduo estaria tentando passar notas falsas no comércio da cidade. De acordo com as informações, naquele momento o homem estaria em um ponto de ônibus na Avenida Nana Figueiredo, no bairro Parque Rinaldo.

A polícia militar abordou o suspeito e localizou com ele uma nota falsa de R$100,00. Indagado pela PM o autor relatou que comprou as notas falsas pela internet pagando por 500,00 em notas falsas o valor de 150,00 reais em notas autênticas.

Na casa do autor foi localizada a quantia de R$ 400,00 em notas diversas aparentando ser falsas. Segundo o autor, o vendedor das notas identifica-se como Bruno Braga Duarte via aplicativo de mensagens, repassando uma conta para depósito no banco Itaú.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido a delegacia de Policia Federal, juntamente com as notas apreendidas.

Fonte e foto: PM