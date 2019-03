No início da noite dessa quarta-feira (27), por volta das 19h, a Polícia Militar abordou um autor de 27 anos na Rua Nicolino de Morais, no bairro Sion. Com ele foi encontrado 1 porção de maconha.

O autor informou que em sua casa haveria mais droga, onde após buscas, foi localizado 01 tablete de maconha e 01 aparelho celular.

O autor foi preso e conduzido para a delegacia, junto com o material arrecadado, onde permaneceu à disposição da justiça.

Fonte e foto: PM