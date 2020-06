Homem é preso com drogas e arma no Jardim Áurea

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: 24º BPM

Um homem foi preso na noite desse sábado (30), com arma e drogas no Jardim Áurea. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 37 anos, conhecido por ‘Gato’, fugiu rumo à um lote ao avistar a viatura. No entanto, os militares conseguiram realizar a abordagem.

Com o homem foi localizado uma pistola de ar comprimido e uma quantia não especificada em dinheiro. Durante buscas pelo lote onde o suspeito tentou se esconder, foi encontrada uma sacola com 40 pedras de crack. A sacola com as drogas eram de propriedade do homem.

O autor que já tem várias passagens pela polícia foi preso e levado para a delegacia. Os materiais foram apreendidos.