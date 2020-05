Homem é preso com dez porções de cocaína no bairro Três Bicas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso nesta terça-feira (12) com 10 porções de cocaína no bairro Três Bicas, em Varginha. Durante operação Lei Seca, a Polícia Militar abordou o veículo Fiat/Uno bege, com placas de Varginha, na Rua Amazonas.

Com o autor, de 20 anos, nada de ilícito foi encontrado. Mas, segundo os policiais, durante buscas no veículo, foi localizado no porta luvas um plástico com 10 porções de cocaína.

Ele assumiu a propriedade da droga e acabou preso. O homem foi conduzido, junto com o material, para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

A PM depois de verificar a documentação, constatou que o carro está com a documentação irregular e ainda que o condutor é inabilitado, sendo o citado veiculo apreendido e removido ao pátio credenciado.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Ilustrativa