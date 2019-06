Homem é preso após tentar invadir o Conservatório e ameaçar funcionário

Na noite desta quinta-feira (6), um homem foi preso após invadir o Conservatório Estadual de Música em Varginha. O autor queria conversar com duas mulheres e além de não ser aluno estava visivelmente alterado. Os funcionários não permitiram a entrada do suspeito no local.

Em seguida o autor foi até a rua onde quebrou uma garrafa e com um pedaço ameaçou agredir o funcionário.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e rapidamente a equipe do DEAP ” DIVISÃO ESPECIAL DE AÇÕES PREVENTIVAS ” e do Patrulhamento Preventivo chegaram no local e prenderam Daniel Roberto Matos, de 18 anos, que foi levado para a Delegacia da Polícia Civil.

