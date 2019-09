Homem é preso após tentar agredir Guarda Civil Municipal com uma faca

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã da última quarta-feira (18), um homem foi preso após tentar agredir um Guarda Civil Municipal com uma faca no centro de Varginha.

O caso aconteceu quando a GCM foi acionada para dar apoio ao setor de limpeza urbana da prefeitura, para recolher o lixo deixado por ele em um passeio na Rua Delfim Moreira.

Quando a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e a equipe do Patrulhamento Preventivo chegaram no local, Fábio Pila conhecido por Fabinho Cachorrera, de 32 anos, partiu para cima de um dos guardas com uma faca, mas com técnicas de imobilização ele foi mobilizado, preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte e fotos: Minas Acontece