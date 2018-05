Homem é preso após roubar motoboy no Vila Murad

Um motoboy foi assaltado na Vila Murad, em Varginha, nesta segunda-feira (21). Ele é funcionário de uma lanchonete da Avenida Imigrantes, no bairro Jardim Cidade Nova.

Segundo o motoboy de 36 anos, ele recebeu a incumbência de entregar dois lanches e um refrigerante na Rua Marilda, no bairro Vila Murad e ao chegar ao local, deparou com o autor de 30 anos.

Após entregar os lanches para o autor e tentar devolver o troco, o homem já tomou o dinheiro de sua mão de forma violenta, deu-lhe um chute nas pernas e, apontando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, o mandou ir embora sem olhar para trás.

A vítima afirmou que deixou o local, em que foi ameaçado e acionou imediatamente a PM.

Com os relatos da vítima a PM suspeitando do possível autor do roubo deslocou até o local onde o autor reside em contato com seu pai, este informou aos militares que o autor encontrava-se em casa e franqueou a entrada da equipe policial para que fossem tomadas as devidas providências.

Após buscas, o meliante foi localizado debaixo de uma cama de casal, sendo preso em flagrante e confessou ser o autor do roubo.

Questionado sobre onde estaria o valor em dinheiro que havia sido repassado para um comparsa que não foi ainda identificado e com ele foi localizada somente a quantia de R$8,00.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde sua prisão foi ratificada.

Com informações da Ascom PM / Foto: Reprodução