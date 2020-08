Homem é preso após entrar em presídio de Varginha com drogas e outros materiais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Autor teria entrado no local pelos telhados.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (27), após entrar no presídio de Varginha com uma mochila repleta de drogas e outros materiais. Segundo a Polícia Militar, o autor entrou no local pelo telhado.

Ainda conforme a PM, o suspeito pulou de uma altura de quatro metros e caiu em um pequeno telhado que dá acesso às celas. Na mochila foram encontrados; porções de maconha e crack; aparelhos celulares; fones de ouvido; cabos USB; bebidas; chocolates; balas; papel de ceda e colas.

O autor, de 20 anos, tem passagens policiais e é conhecedor do local. Questionado, o jovem disse que levou a mochila até o local por pedido de uma pessoa (não revelada) a quem deve drogas.

O autor foi encaminhado à UPA, passou por atendimento médico e logo em seguida foi preso e levado para a delegacia.