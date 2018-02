Homem é preso, após abordar vítima em supermercado, com uma faca

Uma vítima foi abordada por uma homem em um supermercado na Avenida Princesa do Sul, em Varginha, logo após estacionar seu veículo no estacionamento. O suspeito exigiu dinheiro e diante da negativa da vítima, sacou uma arma e o ameaçou.

O suspeito fugiu assim que a vítima correu para perto dos funcionários do supermercado.

A Polícia Militar foi acionada e com as características do autor, iniciou o rastreamento. O suspeito foi localizado com uma faca de 20 cm de lâmina. A vítima reconheceu o autor, que foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, juntamente com o objeto utilizado no crime.

Foto: PM