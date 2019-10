Homem é encontrado morto dentro de casa com sinais de enforcamento

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (8), dentro de uma casa, na rua João Manoel Azze, no Centro, em Varginha. O local fica próximo à Rua Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Militar, o corpo possui marcas de enforcamento e estava com as mãos amarradas, na cama. O gás do fogão estava aberto quando o corpo foi encontrado.

A ocorrência está em andamento e não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Informações e foto: Varginha 24 Horas