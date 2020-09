Homem é assassinado a pedradas na Vila Floresta

Segundo PM, vítima estava na residência, quando se desentendeu com autores do crime devido à uma dívida no valor de R$ 40.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Vila Floresta, em Varginha. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima de 39 anos, sofreu golpes de pedras, resultando em afundamento de crânio e morreu ainda no local. Todos os envolvidos estavam na casa, quando se desentenderam.

Dois homens tiveram ferimentos leves. Ainda conforme a PM, cinco pessoas participaram da ação, três homens já foram presos e um menor apreendido. O suspeito de ter cometido o homicídio já foi identificado, no entanto, segue foragido.

Local onde o crime ocorreu fica ao lado do Cemitério Municipal/Foto: 24º BPM

O crime ocorreu após uma discussão referente à uma dívida no valor de R$ 40,00.