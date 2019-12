Homem é apreendido após furtar supermercado em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi apreendido em Varginha, no último domingo (01) após furtar um supermercado no bairro Pinheiros, logo depois o mesmo roubou uma moto dentro de uma garagem no bairro Vila Mendes. O morador da casa aonde a moto foi roubada, conta que após acordar viu o portão de sua garagem arrombado e deu falta da sua motocicleta na qual ele guardava na garagem.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar recebeu denúncias de um individuo que tentava sair do Supermercado ABC levando produtos do local, o funcionário percebeu e chamou a PM. Na chegada os militares abordaram o suspeito, e consigo foi achado duas garrafas de pinga e três chocolates escondidos sob a roupa.

Outro fator que chamou a atenção dos policiais foi que o suspeito usava a mesma roupa do homem que havia furtado à motocicleta pouco tempo antes, o autor assumiu o crime e confessou que tinha roubado o veículo horas antes.

Cássio Prudêncio Ferreira, de 33 anos, morador do Jardim Áurea, foi abordado, assumiu o furto da moto, entregou o veículo que estava no estacionamento do supermercado, devolveu os produtos furtados do estabelecimento, e foi levado para a delegacia de Varginha.

Foto: Iago Almeida

Redação CSUL – Alisson Marques