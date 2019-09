Homem de 31 anos é preso por receptação no bairro Sion

Pin Compartilhar 0 Compart.

Durante realização de operação, a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão em estabelecimento comercial, localizado na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, no bairro Sion em Varginha, na tarde dessa quinta-feira (5).

Ao fiscalizar os aparelhos celulares, foi encontrada uma carcaça cujo o número de IMEI refere-se a aparelho celular extraviado conforme registro anterior.

O autor, de 31 anos, foi conduzido para a delegacia junto com o material apreendido, onde compareceu a solicitante do extravio, para as devidas providências.

Fonte: PM / Foto: Ilustrativa