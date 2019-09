Homem cai de barranco na Avenida Almirante Barroso

Pin Compartilhar 0 Compart.

No último sábado (31), um homem caiu de um barranco na Avenida Almirante Barroso, no bairro São Geraldo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima aparentava estar embriagada.

A equipe de militares efetuou o resgate e repassou a vítima ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que fez a condução ao Hospital Bom Pastor.

Ainda de acordo com os bombeiros, aparentemente a vítima não sofreu ferimentos graves. O homem foi atendido inicialmente no próprio local do acidente pelo médico do SAMU.