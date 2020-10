Higienização e flores para o Dia de Finados em Varginha

CSul realizou pesquisas em floriculturas da cidade e consultou valores de flores mais requisitadas para a data; cemitérios e visitantes passarão por higienização.

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto: Arquivo CSul

Com a aproximação do Dia de Finados – 2 de novembro – é comum que amigos e familiares planejem homenagear os amados que já partiram. O CSul entrou em contato com floriculturas da cidade para pesquisar os valores das flores mais requisitadas à data, o crisântemo e as rosas.

Conforme a pesquisa, os floristas relataram dificuldade na busca de crisântemos neste ano, devido à isso, as flores devem ter valores entre R$15 e R$30. Já os tradicionais botões de rosas podem chegar até R$4.

Higienização

Neste ano, devido à pandemia de coronavírus, agentes irão realizar a higienização dos visitantes com álcool em gel, em tendas montadas nos dois cemitérios de Varginha; Parque da Saudade e Cemitério Municipal, onde também haverá panfletagem sobre os cuidados quanto à prevenção ao coronavírus. Vale ressaltar que, os visitantes devem estar usando máscara.

De acordo com o Setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizadas vistorias completas de combate e controle das arboviroses com eliminação dos depósitos de água parada no Cemitério Parque da Saudade. As mesmas ações deverão ser realizadas no Cemitério Municipal nos dias 28, 29 e 30, sendo que no dia 31, haverá uma desinfecção em combate à Covid-19.

Passado o Dia de Finados, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, serão feitas vistorias nos cemitérios para eliminar os depósitos de água parada com colocação de areia, intensificando também o combate à dengue.