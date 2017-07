Help Pub neste sábado dia (15)

Show com a banda:

Balão Vermelho (tributo ao Barão Vermelho)

A banda já é parceira do Help desde o começo, e sempre foi estouro e casa lotada todas as vezes que passaram pela cidade!

Já fazia um bom tempo que estes nossos parceiros e amigos não pintavam por aqui.

E prometem um show inesquecível pra galera que já conhece e para os que ainda não.

A banda garante um repertório top, e com o Grande Diego com seus vocais impecáveis! Imperdível, vai ser histórico!

O Help Pub fica à Rua Cambuquira, 11, Bairro Jardim Andere, em Varginha.

Fonte: divulgação