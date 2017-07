Havan chega ao Via Café Garden Shopping

Grande loja de departamentos ocupará uma grande área dentro do shopping e gerará 200 empregos diretos

Os clientes do Via Café Garden Shopping já podem comemorar. Está confirmada a vinda da Havan! Com mais de 30 anos de história e 98 unidades em 14 estados do Brasil, a loja de departamentos será responsável pela geração de aproximadamente 200 empregos. A unidade, que já está em obras, tem previsão para ser inaugurada no mês de setembro.

“Desde que o empreendimento começou a ser construído em Varginha sabíamos da vontade e necessidade da população do Sul de Minas em ter no shopping lojas consagradas nacionalmente e que, até então, só eram encontradas em grandes cidades e capitais. Por isso, sempre nos empenhamos em diversificar o nosso mix de lojas, com franquias variadas em setores de alimentação, vestuário, calçados e variedades. A vinda da Havan para Varginha é uma forma de coroar ainda mais o sucesso do Via Café Garden Shopping e presentear os sulmineiros com uma operação tão grandiosa, completa e diferente daquelas já existentes no mall”, afirma a superintendente Ataina Ferreira.

A Havan ocupará uma extensa área dentro do shopping e a loja – que possui um mix de mais de 100 mil itens de produtos nacionais e importados, nos setores de cama/mesa/banho, bazar, brinquedos, moda (masculina, feminina, infantil e praia), camping, eletro e eletrônicos – possuirá dois andares divididos por escadas rolantes. A operação de Varginha gerará aproximadamente 200 empregos diretos.

“Varginha foi escolhida para receber uma megaloja da Havan por estar em constante desenvolvimento e por ser polo do Sul Minas, uma região tão importante para o estado”, avalia o diretor-presidente da Havan, Luciano Hang. A unidade de Varginha será a quarta loja da marca em Minas Gerais, sendo que as outras operações estão localizadas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A Havan

Considerada a maior rede de lojas de departamentos do Brasil, a Havan nasceu em Brusque (SC), como uma pequena loja de tecidos de 45 metros quadrados, na Avenida Primeiro de Maio. Desde os primeiros anos adotou como ícones a fachada estilizada da Casa Branca e a Estátua da Liberdade. Inspirados no modelo americano de liberdade, estes símbolos fortaleceram a marca da Havan, fazendo com que, em muitas regiões do Brasil, atualmente, estejam mais associados à empresa do que à sua verdadeira origem nos Estados Unidos. Hoje, a marca possui 98 lojas físicas e está presente em 14 estados brasileiros, contando com 12 mil colaboradores. A marca se caracteriza pelo modelo de megalojas de autoatendimento, com mix de mais de 100 mil itens de produtos nacionais e importados, nos setores de cama/mesa/banho, bazar, brinquedos, moda (masculina, feminina, infantil e praia), camping, eletro e eletrônicos, e outros, onde o cliente tem liberdade de escolha e encontra tudo o que precisa, com qualidade e preços acessíveis.

Fonte: Varginha Online