Guarda Municipal recebe móveis novos da Eurofarma dentro de projeto social

A Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV – recebeu, oficialmente, na manhã da última terça-feira (18), móveis novos doados pela empresa Eurofarma. O mobiliário contendo mesas, cadeiras e gaveteiros integram a estrutura que está sendo montada a Biblioteca que a GCMV irá inaugurar futuramente.

O diretor-executivo da Eurofarma, Walker Magalhães Lahmann declarou que a doação desse móveis é insignificante perante o acolhimento e atenção que a empresa recebe de Varginha. Ele anunciou que a unidade na cidade está em franco crescimento tanto da estrutura física, instalada no Porto Seco, como também na geração de empregos. O diretor-executivo revelou ainda que quando criança morou em Varginha por um período de aproximadamente 10 anos, já que seu pai veio trabalhar na empresa Café Solúvel e afirmou ter um carinho todo especial com a cidade.

Já o comandante da GCMV, Gerson da Trindade enfatizou a importância de projetos sociais que contribuem efetivamente para o desenvolvimento do cidadão. Existe também o projeto Guarda Civil Municipal – Saúde, Beleza e Integração que visa oferecer tratamentos estéticos em locais como o Centro de Oncologia e o Lar São Vicente de Paulo que obtêm resultados muito positivos

A GCMV possui o Projeto Unidos pelo Saber – GCM & Comunidade, que nesta fase, investe na criação da biblioteca. “A Guarda, além de atuar com eficiência na segurança, expande a relação com a comunidade; e preocupada em oferecer conhecimento à população, a Guarda espera que principalmente as crianças e os adolescentes possa ter acesso ao aprendizado”, enfatizou o diretor Orivaldo Mendonça.

Representando a Câmara Municipal de Varginha, o vereador Dudu Ottoni agradeceu os móveis doados pela Eurofarma e enalteceu o trabalho da GCMV.

O prefeito de Varginha, Antônio Silva destacou que a GCMV tem atuado com eficiência na segurança e parabenizou todos do efetivo que tiveram essa feliz ideia de criar uma biblioteca que será utilizada também pela população da região da sede do Centro de Comando que engloba bairros como o Jardim Orlândia, Bairro de Fátima e Vila Adelaide.

Prestigiaram a cerimônia além das autoridades já citadas, os secretários municipais Honorinho Ottoni (Governo), Pedro Gazzola (Desenvolvimento Econômico), Joadylson Barra Ferreira (Meio Ambiente), o Relações com a Comunidade Marcos Batista), o assessor de Gabinete Anderson Vitor Barros (Neneco), o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Takei, o diretor do Porto Seco Breno Nogueira Paiva e também os vereadores Leonardo Ciacci e Delegado Celso.

Fonte e fotos: Assessoria Prefeitura Municipal