Guarda Municipal impede tentativas de furtos em creches municipais

No sábado (16), a Guarda Civil Municipal impediu duas tentativas de furtos a creches.

A primeira foi no bairro Santana por volta das 15h quando o Cecom detectou o disparo de alarmes no local. Equipes chegaram rápido e encontraram uma janela aberta que segundo uma representante da escola havia sido deixada aberta por algum funcionário no dia anterior. Livros foram encontrado espalhados pelo chão, más segundo a representante nada foi levado.

Segundo informações de vizinhos três adolescentes foram vistos pulando o muro do local minutos antes das equipes da Guarda Civil Municipal chegarem.

A segunda tentativa foi novamente na creche do bairro Novo Tempo, onde o Cecom detectou o disparo por volta das 22h. No momento em que as equipes chegaram no local dois homens correram das viaturas.

Na creche nada foi danificado ou furtado, porém mais uma vez o cadeado do padrão de luz foi arrombado e a chave foi desligada. Segundo o comandante Gerson Alves da Trindade na última semana foram instalados mais sensores no prédio da creche do Novo Tempo para inibir tentativas de furtos e vandalismo.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha