Guarda Municipal conduz jovem por tentativa de assalto a taxista

No início da noite de segunda-feira, 07/08, uma equipe de agentes da GCMV que transitava pela Avenida do Contorno ao se aproximar do Motel Village ouviram gritos de socorro do motorista de um veículo, que alegou estar sendo assaltado.

O suspeito, ao perceber a presença dos Guardas Municipais, empreendeu fuga adentrando em um matagal próximo ao local.

Os Guardas Municipais lograram êxito na localização do mesmo. O Taxista alegou que o suspeito o havia abordado no Terminal Rodoviário solicitando uma corrida até o motel e que ao chegar ao local o suspeito anunciou o assalto fazendo uso de uma chave de fenda para ameaçá-lo.

Diante dos fatos o jovem R. C. A. S, de 24 anos, MG, natural da cidade de Cássia/MG, solteiro, micro empresário, residente em Varginha, foi conduzido até a presença da autoridade policial para providências.