Guarda Civil realiza operação de combate ao cerol e linha chilena

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal desencadeou nessa terça-feira (26), uma nova etapa da operação de combate à linha chinela e ao cerol, em bairros de Varginha.

A prática de empinar pipas com linhas cortantes tem sido bastante repetida na cidade. O recesso escolar devido à pandemia do novo coronavírus, aumenta ainda mais essa atividade.

Vale ressaltar que, empinar pipas com linha chilena e com cerol é crime, previsto na Lei 23.515, de 2019. Venda e comércio do mesmo também é proibido no país.