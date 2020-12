Guarda Civil impede vandalismo no Estádio Municipal em Varginha

De acordo com a GCM, sete menores pularam o muro do local a fim de praticar atos de vandalismo contra o patrimônio. Redação CSul/Foto: Arquivo/Portal Templos do Futebol

Guardas Civis do município de Varginha compareceram na noite desta quinta-feira (17), no Estádio Municipal após disparos de alarme nas dependências do local.

Quando os guardas chegaram, ao realizarem uma vistoria pelo patrimônio, se depararam com sete indivíduos que tinham pulado o muro com a intenção de praticar atos de vandalismo dentro do estádio. Os guardas então, pediram reforço, equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), do DEAP (Divisão Especial de Ações Preventivas) e da Polícia Militar (PM) chegaram rapidamente.

Após intensas buscas, os sete menores foram localizados, confessaram que iriam cometer os atos de vandalismo, os pais forma chamados, orientados e eles liberados para os responsáveis.