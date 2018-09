Grupo Vozes e Orquestra abrilhantam Jogos Escolares do Polivalente

A terceira edição dos Jogos Escolares da E.E. Dr. Wladimir de Rezende Pinto – Polivalente (Polimpíadas), ocorreu nesta segunda-feira (24). Na oportunidade, o grupo Vozes do CDCA Unidade III abrilhantou o evento abrindo na parte da manhã com a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e músicas do cancioneiro popular orientados pelo instrutor Vargas Júnior.

Na parte da tarde, a Orquestra do CDCA II fez uma linda apresentação de músicas populares e do Hino Nacional, com o coordenador de música Claudião.

Acoordenadora geral do CDCA, Maria Alice de Barros Bemfica, enfatizou que a pluralidade que o CDCA possui estará sempre a disposição de parceiros, “que assim como nós, acredita em uma formação integral do indivíduo para honrar e engrandecer a educação”.

Em nome do CDCA, agradeceu a acolhida através do diretor da escola Polivalente Rossini da Cruz dos Santos e o professor idealizador do projeto Sandro Pena Aureliano.