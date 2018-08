Grupo Unis recebe Moção de Aplauso pelo IV Congresso Internacional

O presidente do Grupo Educacional Unis, Stefano Barra Gazzola recebeu das mãos do presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci, uma Moção de Aplauso no Plenário da Câmara.

A proposição aprovada por unanimidade foi uma referência ao trabalho desempenhado pelo Grupo Unis na realização do IV Congresso Internacional em abril de 2018.

O evento impacta diretamente em Varginha e região incentivando práticas de inovação, empreendedorismo e globalização.

“Cumpre a mim, destacar e reconhecer mais uma vez a importância do Grupo Unis em nossa cidade, que não atende somente Varginha, mas que atua internacionalmente em diversas ações. Ações estas que contribuem significativamente para a formação de novos profissionais, preparando-os e qualificando-os para o competitivo mercado de trabalho, como neste caso, a realização de mais uma edição do Congresso Internacional”, ressaltou Leonardo Ciacci.

Na quarta edição do Congresso Internacional foram realizadas mais de 130 atividades durante cinco dias de evento.

“Indústria, Ser Humano, Cidade e Educação foram os pontos trabalhados nessa última edição através de palestras, workshops, apresentações culturais e entretenimento, atendendo alunos e a comunidade em geral de forma gratuita. O Congresso envolve não só o Grupo Unis, o evento abraça a região e o universo acadêmico como um todo, abrindo portas para o pensamento inovador e conhecimento globalizado através do contato com profissionais e alunos internacionais, impactando diretamente no desenvolvimento da região”, concluiu Stefano.

Fonte: Unis