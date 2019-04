Grupo Unis realiza Workshop em comemoração ao Dia do Jornalista

O dia 7 de abril marca o Dia do Jornalista. Em comemoração à data, o Grupo Unis organizou um workshop com os profissionais da área. Pensando nas tendências atuais, o tema discutido foi “ A Nova Economia e a Comunicação”, que já é realidade e tem transformado o mundo, alterando modelos de negócio de formas antes inimagináveis.

Através de uma atividade dinâmica e interativa, os jornalistas puderam debater o tema e também ouvir um pouco da visão de alunos da Pós-Graduação, que durante o evento, através de uma aula conectada, debateram o papel da imprensa na atualidade e como a indústria vê essa nova economia.

O presidente do Grupo Unis, Prof. Me. Stefano Barra Gazzola, participou online do Workshop. Ele, que está na Europa para uma série de atividades, falou das experiências vividas até o momento, além de salientar o papel da imprensa nesse novo cenário. “Nesses dias que estou aqui pude ver porque esta sociedade está tão evoluída. É nítido como a educação já está modificada, prezando pela disrupção e pela aproximação cada vez mais com o mercado. Vejo também, como a internacionalização é importante e necessária. A imprensa tem um papel fundamental nessa nova era, de transmitir com clareza e exatidão os fatos em si”, relata.

Fonte e foto: Grupo Unis