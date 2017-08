Grupo Unis promove Brechó Solidário

O núcleo de Responsabilidade Social do Grupo Unis está promovendo o Brechó Solidário, uma iniciativa com o objetivo de despertar nas pessoas a sensibilidade de doar o que não serve, e ao mesmo tempo transformar este ato solidário em benefícios às famílias de baixa renda ou com menos poder aquisitivo.

A Responsabilidade Social fez uma campanha de agasalho no início do inverno dentro da Instituição. Foi pedido aos alunos de todos os campi, doações de agasalhos para os moradores de rua e consequentemente muito material foi arrecadado tanto por parte dos alunos quanto de pessoas da comunidade que ficaram sabendo e resolveram ajudar.

Várias famílias ficaram interessadas em receber esse material, inclusive colaboradores do Unis, a partir deste momento surgiu a ideia de ajudar também outras famílias que estavam precisando deste tipo desse auxílio, dando início ao brechó, que permite a doação não apenas de agasalhos, mas de qualquer tipo de roupa.

Todos os colaboradores do Grupo Unis e a comunidade em geral podem participar desse movimento. Qualquer pessoa pode doar as roupas que não servem mais, mas estas roupas devem estar em bom estado. E fica a critério da pessoa que fez a doação se quiser pegar alguma peça em troca. Neste caso podendo adquirir três peças cada pessoa.

O Brechó Solidário estará em funcionamento até o mês de dezembro, na Extensão do Campus I, na Rua Coronel Emílio, 31, Vila Pinto. O horário de atendimento é das 12h às 20h.