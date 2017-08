Grupo Unis passa a compor Comitê Científico Internacional

O Presidente do Grupo Unis, Prof. Me. Stefano Barra Gazzola, foi convidado a compor o Comitê Científico da Rede Internacional de Desenvolvimento Social e Integral (INSID). O convite partiu do Prof. Javier Pérez, que é Delegado para a Pesquisa Internacional e Desenvolvimento da Universitá Europea di Roma.

O Comitê é composto por Instituições das Américas e Europa. O objetivo é promover o desenvolvimento integral e a qualidade de vida para a criação de uma nova cultura, como resposta à crise Global. O trabalho se pauta na unificação das diferentes áreas do conhecimento em contextos como cultura, educação, saúde, economia, direito, relações institucionais, comunicações, ambientes de trabalho, entre outros.

“O Grupo Unis tem se destacado no âmbito da Educação Superior internacional e poderemos contribuir na promoção de um Desenvolvimento Sustentável e Integral neste período específico de crise social”, explica Prof. Stefano.

Fonte: Blog do Madeira