Grupo Unis participa de ações do Maio Amarelo

O mês de maio é marcado pela conscientização sobre a segurança no trânsito. A intenção é mobilizar toda a sociedade para a discussão do tema.

Intitulado “Trânsito é feito de gente. E a gente merece respeito”, as ações envolvem diversos segmentos.

Em Varginha, as atividades acontecerão no Via Café Garden Shopping e o Grupo Unis será um dos parceiros da ação, que contará com palestras, teatro e exposições. As pessoas poderão realizar aferição de pressão, além de orientação de saúde.

O Maio Amarelo acontece neste sábado (26), das 15h às 21h no Via Café Garden Shopping.