Grupo Unis participa da Campanha do Agasalho 2018

Em parceria com diversas instituições de Varginha, a Campanha do Agasalho de 2018 arrecada mantimentos para a população em situação de rua atendida pelo Centro Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

O Grupo Unis, através do Núcleo de Responsabilidade Social, está fazendo parte dessa ação com pontos de arrecadação no Stand By do Campus I, Campus II e Cidade Universitária.

As doações vão desde agasalhos, cobertores e toalhas até sapatos e produtos de higiene pessoal como escova de dente, aparelho de barbear, entre outros.

O conceito deste ano vem com clima de copa do mundo, e nos coloca no mesmo time onde todos queremos vencer um inimigo em comum, o frio. Enfrentar o inverno não é para qualquer um, exige um grande time. É aí que entra em campo o Solidariedade Social Clube. Separe suas roupas em bom estado, aquelas que você não usa mais e vem pro jogo da Campanha do Agasalho 2018.

As doações podem ser entregues até o dia 25 de junho. A EPTV está realizando a Campanha.