Grupo Unis oferece capacitação de líderes para colaboradores do Hospital Regional

O Grupo Unis, com o objetivo de participar ativamente do desenvolvimento sul mineiro, mantém laços fortes com as mais variadas empresas da região, tornando possível a realização de inúmeras atividades que engrandecem o cenário empresarial do Sul de Minas. Seguindo essa visão a Instituição, através da Unidade de Educação Executiva, irá realizar um Curso de Capacitação de Liderança do Hospital Regional.

Através de uma parceria firmada com o hospital, o Grupo Unis será responsável pela capacitação de 50 colaboradores da instituição, que nos próximos meses trabalharão teoria e prática sobre Sistemas de Faturamento e Gestão de Custos nos Serviços de Saúde, com o objetivo proporcionar melhorias nos processos internos, tornar a prestação de serviços cada vez mais eficiente e aperfeiçoar os sistemas de gestão.

Histórico de capacitações

O Grupo Unis já possui um histórico atuando em capacitações de empresas. Em 2016, além de trabalhar com a capacitação de professores da Rede Municipal de Varginha, professores do Grupo promoveram a qualificação de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Focando em gestão orçamentária, controle social, vigilância socioassistencial e reordenamento dos serviços de proteção social especial e ofertas da proteção social básica, o Grupo Unis foi responsável por 70% de todas as atividades realizadas.