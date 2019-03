Grupo Unis oferece bolsas para diferentes programas de mobilidade acadêmica internacional

O Grupo Unis, através dos acordos assinados com as instituições de ensino superior estrangeiras, oferece a realização de programas de mobilidade acadêmica com garantias de bolsas de estudo. Esta é uma forma de assegurar a qualificação, a internacionalização e a inserção do Grupo Unis no panorama das instituições de ensino superior nacionais e internacionais.

Dentre os programas oferecidos pela Instituição, o ERASMUS+ e o Ibero Americanas estão com inscrições abertas!

O Programa de Mobilidade Acadêmica ERASMUS+ tem como objetivo promover a cooperação interinstitucional internacional, visando o intercâmbio acadêmico e tecnológico, oferecendo oportunidades de qualificação aos alunos de todas as unidades do Grupo Unis. O aluno selecionado pelo programa terá a oportunidade de viver experiências acadêmicas internacionais na Transilvania University of Brasov, na Romênia.

O Programa possui uma vaga disponível, ofertada a alunos dos cursos de Jornalismo, Direito, Administração e Comércio Exterior. O ERASMUS+ garante uma bolsa de 800 euros por mês, durante 4 meses + 1500 euros para custear a passagem aérea. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de abril, clicando aqui.

O Programa Ibero Americanas, ofertado em conjunto com o Banco Santander, tem como objetivo, contribuir através do intercâmbio de estudantes de graduação do Grupo Unis, com instituições internacionais nos seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal, Porto Rico, Peru e Uruguai.

O Programa oferta duas bolsas que garantem o intercâmbio em um período de seis meses. As inscrições podem ser feitas até o dia 07 de agosto, clicando aqui.

Fonte e foto: Grupo Unis