Grupo Unis oferece bolsa de estudos para alunos com mais de 60 anos correspondente à idade

Pin Compartilhar 0 Compart.

De acordo com o Censo de Educação Superior de 2017, levantamento mais recente sobre a área, no Brasil, há 18,9 mil universitários com idades entre 60 e 64 anos. Na faixa etária acima dos 65, o número é de 7,8 mil pessoas. Os dados incluem instituições públicas e privadas.

Atualização de conhecimentos, visão de um novo momento sociocultural e a possibilidade de buscar uma nova carreira, são alguns dos benefícios que a universidade pode trazer para os alunos da terceira idade.

Em muitos casos, a pessoa só consegue ter acesso à sonhada graduação universitária na velhice. Os idosos podem encontrar em uma universidade, não apenas o exercício de uma atividade profissional, mas também a busca por prazer, mérito e reconhecimento em ter concluído o ensino superior, oportunidade essa que não é garantida a todas as pessoas.

Pensando nisso, o Grupo Educacional Unis lançou a Bolsa Maturidade UniSenior 60+. A campanha consiste na oferta de descontos correspondentes à idade do aluno que tenha a partir de 60 anos, para cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância. Dessa forma, se o aluno tiver 65 anos, por exemplo, terá automaticamente 65% de desconto nas mensalidades do curso à sua escolha.

A população idosa do Brasil tem crescido a cada ano. De 2012 a 2017, a quantidade de idosos aumentou em 18% no país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para as próximas décadas, a estimativa é de que o número cresça ainda mais. Segundo o IBGE, pessoas com 65 anos ou mais corresponderão a 25,5% da população em 2060. Em 2018, a faixa etária corresponde a 9,2%.

Mais informações sobre o UniSenior 60+, podem ser encontradas clicando aqui ou aqui.

Fonte e foto: Grupo Unis