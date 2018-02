Grupo Unis inaugura Núcleo de Atividades de Engenharia de Produção

No dia 21 de fevereiro, na Cidade Universitária, o Núcleo de Atividades de Engenharia de Produção (NAEP) foi fundado. Professores e alunos do curso estiveram presentes na Assembleia Geral que deu início aos trabalhos do Núcleo.

Dividido em quatro áreas de atuação diferentes, o NAEP desenvolverá trabalhos de forma voluntária. “O núcleo tem a finalidade de promover maior integração entre o curso de Engenharia de Produção do Unis com a sociedade. Além disso, trazer para o curso as novas aplicações da Engenharia sempre buscando a sustentabilidade, a prosperidade econômica e a responsabilidade social”, comentou o Coordenador do curso, e diretor do Núcleo, Prof. Me. Roger Rodrigues.

Quatro professores do curso foram selecionados como monitores para cada área de atuação do NAEP, sendo elas: Relações Empresariais, Eventos e Integração, Responsabilidade Social, e Pesquisa, Inovação e Empreendedorismo. “Alunos e professores têm a oportunidade de expandir os conhecimentos através de práticas e ações sociais, eventos culturais, networking com profissionais e empresas e cursos extracurriculares”, ressaltou o Prof. Roger.

Cada uma das áreas do Núcleo se responsabiliza por desempenhar atividades específicas que vão desde o contato com empresas para garantia de vagas de estágio, até eventos culturais, visitas técnicas, trabalhos voluntários, projetos comunitários, ações socioambientais, e muito mais.