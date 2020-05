Grupo Unis doa itens para o combate ao coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

O combate ao Coronavírus tem movimentado a sociedade em todo o mundo. Além do isolamento social, muitas campanhas têm sido realizadas na intenção de ajudar as equipes de saúde e também quem tem sido fortemente afetado pela pandemia.

O Grupo Unis tem se mobilizado para ajudar. Cerca de 10.000 luvas descartáveis foram doadas à UPA, responsável pelo Hospital de Campanha, que está sendo montado próximo á Unidade de Pronto-Atendimento. Alguns outros materiais, como macas e mesas, foram cedidos temporariamente para este momento. Antes, máscaras de proteção foram confeccionadas pela Diretoria de Inovação do Grupo Unis e também doadas aos profissionais que têm atuado na linha de frente. “Minhas palavras são de imensa gratidão ao Grupo Unis que prontamente engajou neste enfrentamento ao COVID-19. O mobiliário administrativo e hospitalar, em cará ter de empréstimo, será de grande valia para assistência dos pacientes, proporcionando economia para Prefeitura, evitando tal investimento e direcionando o valor que seria gasto para outras necessidades. Este tipo de atitude nos emociona e renova nossas esperanças nas pessoas que tem este olhar ao próximo e que administração do Grupo Unis tem a sensibilidade e responsabilidade social para tal, formando profissionais pelo exemplo”, relata a responsável pela UPA em Varginha, Rosana de Paiva Silva Morais.

Além dos itens destinados à área de saúde, cestas básicas foram doadas para o Banco de alimentos da Prefeitura de Varginha, que vai encaminhar para as famílias carentes. O Cesul Lab, parceiro do Grupo Unis, também tem se organizado no intuito de ajudar os mais necessitados. “O trabalho não pode parar. Por isso, estamos disponibilizando uma conta bancária para que as pessoas que queiram ajudar possam fazer doações. Desta forma conseguiremos ajudar ainda mais a todos neste momento tão atípico que estamos vivendo”, relata o chefe de Gabinete do Grupo Unis, Prof. Me. Felipe Flausino de Oliveira.

As doações podem ser feitas através da conta bancária:

Fundação de Ensino e Pesquia do Sul de Minas – Fepesmig

CNPJ 21.420.856/0001-96

Sicoob Credivar (756) Agência 3180 Conta Corrente 29.482-9

