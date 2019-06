Grupo Unis arrecada livros para ONG “Eu Escolhi Amar”

O Grupo Unis é parceiro da ONG “Eu Escolhi Amar” e para auxiliar nos trabalhos, está realizando uma campanha de doação de livros. Organizado pelo curso de Letras EAD, o objetivo é angariar obras de literatura infanto-juvenis que serão utilizados nas aulas dadas no projeto. Os livros podem ser novos ou usados.

Toda a comunidade pode participar. As doações podem ser entregues na Gestão da Educação a Distância (GEAD) na cidade Universitária, nos polos EAD e na sala dos professores do Campus I do Centro Universitário do Sul de Minas. As doações podem ser feitas até este domingo (16).

Foto: Divulgação