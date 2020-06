Grupo Griff se apresenta na live do 5ª da Boa Música desta semana

Pin Compartilhar 0 Compart.

Portal do Correio do Sul e Facebook oficial do jornal transmitem live.

Nesta quinta-feira (02), às 20h, tem apresentação do Grupo Griff na live do 5ª da Boa Música. Vai ter bastante pagode, desde as músicas mais conhecidas até os sucessos que estão agitando o público na atualidade.

O Griff é formado por William Santos (cavaco e voz), Deivinho (pandeiro e voz), Thulyo (voz), Will Vieira (surdo) e Breninho (reco-reco). Desde 2011, os músicos conquistaram milhares de fãs em várias apresentações que fizeram em Varginha e na região.

A live será transmitida pelo Facebook do 5ª da Boa Música, site e YouTube Varginha Cultural, além de ter a parceria na transmissão simultânea pelo Facebook do Blog do Madeira, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online e Van FM. O evento conta ainda com o apoio da Conexão Solidária Cultural da EPTV.

O projeto 5ª da Boa Música completa 11 anos em agosto. É uma realização da Prefeitura de Varginha, que conta com a organização da Fundação Cultural.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural