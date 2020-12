Grupo Empresarial Unimed Varginha é avaliado e reconhecido por selo de Governança e Sustentabilidade

Hospital Humanitas Unimed conquista OURO e Unimed Varginha mantém PRATA

Pela primeira vez, o Hospital Humanitas Unimed conquistou a certificação na categoria Ouro do Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade 2020. O Selo oferece ao hospital uma ferramenta de diagnóstico da gestão hospitalar que possibilita um melhor planejamento e execução de ações e práticas que visam uma gestão mais economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável.

“Esta certificação é resultado de grandes esforços de toda a equipe do Hospital Humanitas Unimed em buscar a implantação de boas práticas em Governança e Gestão para a sustentabilidade”, ratificou o diretor Presidente da Unimed Varginha, Dr. Raimundo Nonato de Castro Andrade.

Na edição de 2018, o Hospital Humanitas foi certificado na categoria Bronze. Com a nova certificação, vem junto a satisfação, o aumento da responsabilidade pela conquista e o desejo de na próxima avaliação repetirmos ou subir de nível (diamante) em busca da excelência.

No total foram 771,511 (77%) pontos obtidos que garantiram a categoria. Essa pontuação significa que a sustentabilidade está inserida de forma estratégica na gestão do hospital. A Unimed Varginha manteve o selo PRATA, no qual conquistou em 2018. “Estamos em busca do selo OURO de Governança e Sustentabilidade, o que trará bons frutos para a cooperativa nos fazendo ainda mais buscar a excelência”, finaliza o diretor.

Sobre o Selo

Existente desde 2003, este processo de certificação permite a realização de um autodiagnóstico da gestão das participantes, oferecendo caminhos para uma evolução contínua baseada em boas práticas e pautada pela transparência e pela conduta ética, preparando-as, dessa forma, para a crescente competitividade do mercado e para o atendimento das exigências dos órgãos de regulação. Além disso, são reconhecidas, por meio de uma premiação, as Unimeds com melhor desempenho em pontuação e evolução dos indicadores (por categoria).

Esta certificação funciona por meio do preenchimento de um questionário multidisciplinar e do envio de evidências que comprovem as práticas selecionadas, a candidatura é avaliada por uma Comissão e, como consequência, a Unimed participante é certificada dentro das categorias de classificação, além de receber uma devolutiva que poderá ser utilizada como norte para a sua evolução.