Grupo de amantes da cultura Geek, Nerd e Pop lança portal e podcast

Um grupo de amantes da cultura Geek, Nerd e Pop de Varginha, criou portal de notícias e um podcast semanal para as pessoas que querem informações e procuram diversão sobre o assunto.

O projeto, que nasceu das conversas de finais de semana e na informalidade, virou uma atividade semanal, com rotinas, produção, pautas, edição e até atualizações diárias de noticias do mundo geek/nerd.

Segundo um dos idealizadores Rafael Caldonazo, o Fala Geek (nome que leva o portal) vem atender uma carência que existe sobre esse universo que ainda é pouco explorado pelas pessoas e também pelo mercado em geral.

Temas como Tecnologia, Filmes, Desenhos, Series e até mesmo várias bobagens do cotidiano, são discutidos no podcast com lançamento semanal. Atualmente o portal possui 14 geekcast lançados (geekcast é termo utilizado para o podcast no portal) e com 3 já na edição para as próximas semanas.

Ficou curioso, quer ouvir o trabalho da galera? Acesse www.falageek.com.br

Eles também estão nas redes sócias como facebook.com/falageekoficial, no instagram como @falageekoficial e no spotify e Turn In.

Foto: Divulgação