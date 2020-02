Grito de Carnaval agita foliões na Estação Ferroviária

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ao som da bateria do Bloco Viúvas Virgens e das músicas executadas pelo grupo Sambalanço, os foliões varginhenses se divertiram nesta quinta-feira (20) no 4º Grito de Carnaval do projeto 5ª da Boa Música. A animação começou por volta das 20h na Estação Ferroviária de Varginha.



O público das mais diversas idades cantou e dançou junto embalado por samba, marchinhas e frevo. O Viúvas Virgens fez a concentração na Rua Paraná e veio puxando o público para a Estação com uma energia contagiante. Em cerca de meia hora de apresentação, o bloco fiz muita gente vibrar ao som de bateria tocada pelos seus integrantes.

Logo em seguida, o Sambalanço não deixou ninguém parado. A vocalista Fátima Bertola fez todo mundo relembrar os carnavais antigos com marchinhas como “Cachaça não é Água”, “Allah-lá-ô” e “Me dá um dinheiro aí”.

“Que delícia foi essa noite! Um clima descontraído e de muita animação marcou mais uma vez nosso Grito de Carnaval. Vimos aqui na Estação muitas crianças, pessoas da melhor idade e jovens. Todos se divertindo e fazendo uma grande festa! Toda equipe da Fundação Cultural agradece a participação do Viúvas Virgens e do Sambalanço!”, disse Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

O evento foi organizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar deram total apoio para garantir a segurança do público. O 5ª da Boa Música entra em recesso na próxima semana (27/02) e retorna com o show da banda Kaona, de Varginha, no dia 05/03.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha