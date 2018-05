Greve de caminhoneiros – 4º dia: Varginha sem combustível e gás de cozinha; Faculdades com aulas canceladas e transportes afetados

A greve dos caminhoneiros entrou em seu quarto dia consecutivo em 22 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Os caminhoneiros protestam contra a disparada do preço do diesel que faz parte da política de preços da Petrobras, em vigor desde julho.

Alguns estados já estão com falta de combustível, gás de cozinha, alimentos e com transportes e aulas canceladas.

Varginha

Diante do impedimento da saída de caminhões-tanque, os combustíveis nos postos da cidade acabaram. A alta procura pelo gás de cozinha nesta quarta-feira (24) fez com que o estoque do comércio da cidade acabasse, gerando a falta para o consumidor. Alguns locais já registraram falta de galões de água e hortifrúti.

Na manhã desta quinta-feira, os supermercados encontravam-se lotados e de acordo com informações, os moradores, com medo do que pode vir a acontecer, estão fazendo estoque de alimentos em casa.

Também foram registradas falta de combustíveis e problemas de abastecimentos em diversas cidades da região, como Elói Mendes, Lavras, Passos, Guaxupé, São Pedro da União, Juruaia, Boa Esperança, Serrania, Machado, Carvalhópolis, Seritinga, Três Corações, Caxambu e Cruzília.

Faculdades

O CSul entrou em contato com as universidades de Varginha e, algumas informaram que cancelaram as aulas devido a quantidade de ausência de alunos nas salas e problemas com transporte dos universitários que moram fora de Varginha, outras porém, funcionarão normalmente.

Em comunicado oficial, o Unis (Centro Universitário do Sul de Minas) cancelou as aulas: “Devido à paralisação dos caminhoneiros e acontecimentos decorrentes, informamos que todas as atividades dos cursos de graduação serão suspensas nos dias 24, 25 e 26 de maio em Varginha. Nossos alunos podem ficar tranquilos, pois não haverá prejuízos acadêmicos. Provas e trabalhos serão repostos”.

A Fadiva (Faculdade de Direito de Varginha) também comunicou o cancelamento por meio de uma nota publicada no Facebook: “A Fadiva comunica que, em razão da greve dos caminhoneiros e desabastecimento dos postos de combustível, em respeito aos alunos, suspenderá as aulas, provas e atividades nos dias 24, 25 e 26 de maio. Não haverá prejuízo para os alunos, uma vez que haverá reposição de aulas e novas datas para avalizações e atividades”.

A Faceca (Faculdade Cenecista de Varginha) informou que as aulas estão canceladas para hoje, quinta-feira (24).

A Unifenas (Universidade José do Rosário Vellano – Câmpus Varginha) informou que irá se reunir e até as 13 horas de hoje (24) vai comunicar a posição quanto ao problema.

Na Unifal (Universidade Federal de Alfenas, Campus Varginha) e no Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica) as aulas estão mantidas normalmente.

Aeroporto

O CSul entrou em contato com o Aeroporto de Varginha, Major Brigadeiro Trompowsky, e com a Azul (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A), companhia aérea responsável pelo serviço na cidade e foi informado que, até o momento, os voos na cidade estão confirmados.

Rodoviária

Em contato com a Rodoviária da cidade, fomos informados que a única empresa afetada pela greve foi a ‘Santa Cruz’. De acordo com informações, linhas para as cidades de Elói Mendes, Juiz de Fora e São Lourenço sofreram cancelamentos para hoje (24). Tentamos contato com a empresa Santa Cruz mas, não fomos atendidos.

Autotrans

A Prefeitura de Varginha e a Autotrans, empresa responsável pelo transporte público na cidade, informaram que devido a paralisação dos caminhoneiros, que entrou no seu quarto dia, resultando na falta de combustível para abastecer a frota de veículos do Transporte Coletivo, a partir desta quinta-feira (24), as linhas 1, Linha 1A, Linha 3, Linha 4, Linha 5, Linha 8, linha 15 e linha 17, funcionaram normal até as 9h da manhã, depois, começaram a funcionar com apenas um carro cada uma, com prazo de uma hora entre cada viagem, voltando ao normal a partir das 16h.

1 Pinheiros / 1A Walita / 3 Padre Vitor/Centro / 4 Santana / 5 Barcelona / 8 Centenário / 15 A Nova Varginha / 17 Resende.

Correios

A assessoria de imprensa do Correios em Minas Gerais anunciou desde terça-feira (22) que as encomendas estão sendo afetadas pela paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada nesta segunda-feira (21). A empresa disse que as postagens com dia e hora marcados, como o Sedex 10, Sedex 12 e Hoje, estão temporariamente suspensas. O prazo de entrega dos Sedex e PAC vão sofrer atrasos, segundo os Correios.

Produção e distribuição de alimentos

As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) ainda não possui dados oficiais sobre o eventual impacto da paralisação abastecimento de alimentos. Já a Associação Comercial da Ceasa afirmou que há problemas no fornecimento de vários produtos no local.

A Associação dos Avicultores de Minas Gerais (Avimig) disse que há interrupção na produção no estado. Isso ocorre, por exemplo, nas cidades de Passos, no Sul de Minas Gerais, e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. Segundo a entidade, milhares de funcionários já tiveram que voltar para a casa por conta de falta de animais para abate e espaço para colocar os produtos abatidos.

Associação Brasileira dos Caminhoneiros

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) afirmou nesta quinta-feira (24) que as paralisações e protestos que acontecem pelas estradas do país Brasil serão suspensos se o governo retirar a PIS/Cofins e a Cide incidentes sobre os combustíveis e a medida entrar oficialmente em vigor.

O presidente da entidade, José da Fonseca Lopes, disse entrevista à rádio CBN, que a redução de 10% na cotação do diesel pelo período de 15 dias, anunciada na noite de quarta-feira pela Petrobras, “não é suficiente” e não resolve a situação.

Michel Temer

Antes de viajar para Porto Real (RJ) e Belo Horizonte (MG), o presidente Michel Temer coordena hoje (24), com início as 8h45, no Palácio do Planalto, reunião para discutir o impasse em torno dos preços dos combustíveis. A conversa ocorre no dia seguinte ao anúncio da Petrobras de redução de 10% no valor do diesel nas refinarias por 15 dias.