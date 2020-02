Graves acidentes deixaram feridos na região; três aconteceram na MG-167

Pin Compartilhar 0 Compart.

O final de semana foi de grave acidentes em rodovias da região. Pelo menos ficaram feridos.

No final da tarde da última sexta-feira (14), uma carreta carregada de papelão e material de reciclagem tombou na MG-167, entre Varginha e Três Pontas. O motorista, de 59 anos, contou que perdeu o controle do caminhão no início da curva e não conseguiu segurar o veículo. O motorista foi atendido pelo SAMU, mas recusou ida ao hospital. Ele estava com ferimentos nos ombros e pernas.

No sábado (15), também na MG-167, entre Varginha e Três Pontas, a pista ficou interditada após o tombamento de uma carreta, por volta das 13h50. Não há informações de feridos.

No domingo, outro acidente foi registrado na mesma via. Segundo informações, um Corolla capotou e a vítima foi ejetada do veículo. O acidente aconteceu por volta das 13h19. O motorista foi encaminhado ao Hospital com ferimentos.

Poucos minutos depois, na BR-491, entre Varginha e Três Corações, duas pessoas ficaram feridas em acidente onde tem início a duplicação, próximo a ponte da Palmela. SAMU encaminhou as vítimas ao Hospital Bom Pastor.

Entre Elói Mendes e Paraguaçu, o arcanjo foi acionado neste domingo para socorrer uma vítima de atropelamento por carro. O rapaz, de 19 anos, estava com fratura exposta no membro inferior direito e fratura completa de membro superior direito. A vítima estava estável e foi conduzida pela Guarnição do Arcanjo 08 para Hospital Bom Pastor, em Varginha.

Grave acidente na BR-459

Bombeiros de Pouso Alegre, foram acionados para atendimento a ocorrência de colisão frontal entre um automóvel e um caminhão na BR-459, km 112, sentido Santa Rita do Sapucaí. No local, havia uma vítima do sexo feminino presa as ferragens do veículo, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Após os trabalhos da perícia, os militares iniciaram o desencarceramento da vítima, técnica que consiste na remoção das ferragens do veículo para acesso ao seu interior.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Blog do Madeira