Grave acidente deixa dois feridos e derruba três postes na Celina Ottoni

Acidente foi registrado próximo ao 24ª Batalhão da Polícia Militar; linhas de ônibus têm rotas desviadas.

Redação CSul/Foto: Varginha 24h

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo dois carros na madrugada desta quarta-feira (13), na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no bairro Sion, em Varginha. Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos se chocaram e atingiram três postes.







Ainda conforme os bombeiros, dois dos postes tombaram na avenida e espalharam fios energizados – o que dificultou o trabalho de resgate. O motorista de um dos carros, um homem, de 58 anos e a conduta do outro, uma mulher, de 20, foram encaminhados ao Hospital Bom Pastor. O estado de saúde de ambos é considerado grave.

Vídeo mostra fios e poste espalhados pela avenida/Reprodução Redes Sociais

Partes dos bairros Sion e Padre Vitor ficaram sem energia elétrica, inclusive a Upa, mas nesta manhã o fornecimento já havia sido normalizado na unidade de saúde. O tráfego na avenida está fechado no trecho perto do Batalhão da PM, para a perícia e a retirada dos postes.

Linhas de ônibus sofrem alterações no tráfego

A Prefeitura de Varginha informou que, devido ao acidente, as linhas de ônibus que passam em frente ao 24º Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no alto do Sion, estão sendo desviadas.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito – Demutran – as linhas 03A (Padre Vitor) e 04 (Santana) estão sendo desviadas pelas ruas: Ruth Carvalho até o Melão; José Guedes até o Presídio e Avenida Eugênio Paiva Ferreira retornando o itinerário normal.

A prefeitura ressalta, ainda, que o ônibus da Linha 04 (Santana) sofre o desvio nos dois sentidos de circulação.

*Com informações: Varginha 24h