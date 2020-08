Grande quantidade de droga é apreendida no Nossa Senhora Aparecida

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma bucha de maconha e 70 pedras de crack foram localizadas em uma residência abandonada.

A Polícia Militar realizou na tarde desta quinta-feira (20), uma grande apreensão de drogas em Varginha. Segundo a PM, uma equipe policial se deslocou até o bairro Nossa Senhora Aparecida visando verificar denúncia anônima de tráfico de drogas em uma casa abandonada. Ao se aproximarem do imóvel citado, os militares se depararam com um indivíduo que fugiu ao perceber a aproximação dos policiais.

Ao adentrar na casa, a guarnição se deparou com três indivíduos sentados no quintal de uma residência vizinha, também abandonada e utilizada para a venda de drogas.

Eles foram abordados, sendo encontrado com o autor de 20 anos, uma bucha de maconha, embalada em saco plástico e a quantia de R$ 30,00. Já com os outros dois homens, de 24 anos e 18 anos, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao realizar buscas no local, foi encontrada ao lado dos autores, uma sacola com dois potes, um de plástico e outro de metal, contendo um total de 70 pedras de crack, já embaladas, de forma unitária, prontas para a venda.

A equipe policial realizou buscas na casa e localizou num dos cômodos, diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas e mais uma bucha de maconha. Nenhum dos autores assumiu a propriedade dos materiais.

Os autores foram presos e conduzidos até a delegacia de plantão, juntamente com o material arrecadado, onde foi ratificado flagrante de dois autores e o terceiro permaneceu à disposição da justiça.