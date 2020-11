Grande quantidade de droga é apreendida na Vila Barcelona

Aproximadamente 10 quilos de maconha foram apreendidos.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira (5), cerca de 10 quilos de maconha no bairro Vila Barcelona, em Varginha. De acordo com a PM, a droga foi localizada após denúncias de populares – segundo eles, o distribuidor havia chegado com o material ilícito no local, oriundo de Alfenas – e teria pedido para outro homem guardá-las.

Foi organizada então, uma operação policial, a fim de combater o tráfico de drogas do bairro. Na Praça José Braga Jordão, local conhecido por costumeiro tráfico de drogas, um jovem de 22 anos foi abordado. Questionado, o suspeito demonstrou nervosismo e revelou, que guardava em sua casa aproximadamente 10 quilos de maconha vindos de Alfenas. Com ele, foram localizados ainda, três pinos de cocaína prontos para ser comercializados.

Na casa do suspeito, os militares encontraram além da droga, uma balança de precisão. O autor relatou que a droga pertencia a outro homem, e que temia ser morto por ele, por isso repetia que teria que assumir tudo.

As guarnições foram até a casa do denunciado, que estando na porta, não acatou ordem de parada e fugiu correndo pelos fundos, pulando muros, sendo perseguido pelos militares, mas não localizado. Na residência, foram apreendidos 10 pedaços de maconha, guardadas em potes de vidro.

O autor, de 22 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de plantão, com todo material recolhido, onde o flagrante foi ratificado.