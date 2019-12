Governo aposta em nova concessão para melhoria da BR-491

Pin Compartilhar 0 Compart.

Para resolver de forma definitiva os problemas de um trecho de 9 km da BR-491, entre Varginha e o trevo da rodovia Fernão Dias, o Governo do Estado propõe a concessão de um segmento ainda maior de estradas no Sul de Minas. Essa intervenção integra o Programa de Concessões Rodoviárias, proposto pela gestão do governador Romeu Zema (Novo), que contempla seis lotes, um deles entre Varginha e a represa de Furnas.

A resposta aos questionamentos trazidos na audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas foi dada na última segunda-feira (16), pelo chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Alves de Lima.

Solicitada pelo deputado Professor Cleiton (PSB), que reside em Varginha, a reunião da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) debateu a paralisação das obras de duplicação da BR-491, desde o fim de 2018. A medida fez com que fosse duplicada apenas a metade dos 18 km previstos no trecho (9 km mais perto de Três Corações), o que deixou a outra metade em condições precárias. Com 264 km de extensão, a BR corta parte do Sul de Minas.

BNDES – O representante do governo informou que a concessão do lote Varginha-Furnas contempla obras na BR-491, no trecho problemático e em outros, além de intervenções nas BRs 265 e 369 e, ainda, na MG-167. Todo o percurso totaliza 434,5 km, com investimentos da ordem de R$ 1,2 bilhão em 30 anos. Pedro Lima acrescentou que em breve será assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o contrato para modelagem dessa obra.

Reafirmando as dificuldades de caixa do Estado, ele ressaltou que o governo não tem recursos para novos projetos em rodovias e, por isso, busca parcerias com a iniciativa privada. Por outro lado, ressalvou que esta gestão tem buscado, pelo menos, manter em bom estado a malha rodoviária estadual. “Diante da situação das contas públicas, seria temerário avançar mais que isso”, concluiu.

Antes de se pronunciar, Professor Cleiton apresentou um vídeo que mostra a situação precária de vários trechos da BR-491 próximos do trevo que liga a rodovia à BR-381. Entre os gargalos está a Ponte da Palmela, que continua com pista simples e sem sinalização, apesar de a estrada já ter pista dupla. Outra dificuldade é mostrada na Praça de pesagem (inativa), onde a terra trazida pelas últimas chuvas se transformou em lama na pista.

Com um fluxo de 20 mil veículos por dia, especialmente carretas, o trecho ainda apresenta buracos, áreas de alagamento e sinalização deficiente. Todos esses entraves têm comprometido a segurança dos motoristas e prejudicado a população, que depende da estrada para ir a escolas, hospitais e outros estabelecimentos.

Considerada a capital do Sul de Minas, Varginha é uma cidade-polo de porte médio, que conta com um aeroporto regional e o Porto Seco, no qual é escoada a maior parte da produção agrícola da região.

Professor Cleiton lembrou que a licitação para duplicação dos 18 km foi feita no governo de Fernando Pimentel (PT), mas, como vários concorrentes entraram com ações, a obra foi se atrasando. Houve também processos judiciais de proprietários de terras atingidas pela intervenção, que consideraram baixo o valor das indenizações.

Segundo o deputado, a obra se iniciou no fim de 2016, com previsão de gastos de R$ 45,6 milhões. O trecho que ainda falta seria o mais oneroso, pois envolve duas pontes. “Um ano de uma obra parada traz vários transtornos, como acidentes, especialmente quando começa a chover e não se tem visão da pista, que hoje está sem sinalização e cheia de buracos”, criticou.

Café – Ele fez um apelo ao governo para que olhe com carinho a situação da estrada, pois a recuperação econômica de Minas passa necessariamente pela região, grande produtora de café.

Também demonstraram preocupação, principalmente com a falta de segurança ao trafegar no trecho da BR, o vice-presidente da Regional Sul da Federação das Indústrias de Minas (Fiemg), Sebastião Teixeira, e o secretário de Governo de Varginha, Carlos Honório Otonni.

O deputado Antonio Carlos Arantes (PSDB) defendeu obras em outra parte da BR-491, entre Varginha e Três Pontas. Ele sugeriu que se firmasse uma Parceria Público-Privada (PPP) também nesse caso.

O chefe de gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG), João Afonso Machado, informou que já havia tomado providências quanto às reclamações. “O trecho entre Varginha e a Fernão Dias precisa ser conservado independentemente da obra maior que está sendo planejada, a qual demanda certo tempo”, disse.

Ele afirmou que passou para o diretor de manutenção do DEER uma mensagem com as reclamações apresentadas e defendendo intervenções de manutenção. “Até que a obra definitiva seja realizada, o DEER-MG tem que garantir três coisas: conforto, segurança e trafegabilidade”, concluiu.

