Governador do Distrito Múltiplo do Lions é varginhense

O Lions Clube de Varginha Princesa do Sul anunciou que o novo Governador do Distrito Múltiplo LC-12, é um integrante de suas fileiras. Trata-se do CLMJ Luiz Antonio da Silva, associado fundador do clube que faz parte da história de Varginha por mais de 30 anos.

Casado com Marcilia Leite da Silva, Luiz Antonio é pai de três filhos e avô de três netos. Atualmente é aposentado e sitiante e durante muitos anos atuou como empresário de sucesso no ramo de materiais de construção.

Ele será o sétimo Governador, associado oriundo dos clubes de Lions da cidade de Varginha, sendo 2 do Lions Clube de Varginha Centro e 5 do Lions Clube de Varginha Princesa do Sul. A duração de sua gestão será de um ano (2 de julho/2020 a 30 de junho/2021) e vai atuar nos seguintes projetos de Lions Internacional: Prevenção ao Diabetes, Preservação da Visão, Combate à Fome, Preservação do Meio Ambiente e apoio às famílias e Crianças com Câncer.

Este cargo de Governador se reveste de responsabilidade, representando o Lions Clubes Internacional, a maior Associação de clubes de serviços do mundo com 1.4 milhão de associados, presente em 210 países.

“O Lions é composto por pessoas abnegadas que se importam e se unem, arregaçando as mangas para atuarem visando a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade. Por Outro lado, ser Leão é liderar, dando o exemplo, construindo relacionamentos visando melhorar o mundo por meio da bondade. Por isso, 1,4 milhão de homens e mulheres servem juntos para que possam provocar um impacto positivo no mundo e mudar vidas”, informou.

No âmbito regional, o governador que recebeu treinamento intensivo em Chicago, nos Estados Unidos, sede do Lions clube Internacional, irá liderar 68 clubes, do Sul de Minas, Vale do Aço e Zona da Mata Mineira.