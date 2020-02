Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma gestante morreu no início da tarde desta quarta-feira (12), em uma lotérica, no Centro de Varginha.

De acordo com as primeiras informações, a vítima se sentiu mal e caiu no próprio estabelecimento. Equipes de resgate do SAMU tentaram reanima-lá, no entanto o óbito foi constatado.

O corpo foi encaminhando para o IML de Varginha. A identidade ainda não foi divulgada.

Fotos: Reprodução Rede Social

Redação CSul – Alisson Marques