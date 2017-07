Geração de emprego no Sul de Minas Varginha fica em primeiro no ranking entre cidades

Varginha continua se destacando no ranking de geração de empregos na região do sul de Minas. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, em junho, Varginha ficou em 1º lugar com a geração de 1.871 novos empregos, contra 1.544 demissões, com o saldo de 327 postos de trabalho. Em segundo ficou Poços de Caldas com 1.737 admissões e em terceiro, Pouso Alegre, com 1.708.

O setor de serviços foi o que mais contratou, com 607 novos postos, porém, foi o que mais demitiu, com 595 demissões. O setor de agronegócio foi o responsável pelo saldo positivo no período na cidade, com 367 contratações e apenas 58 dispensas, com o saldo de 309 postos de trabalho.

Alfenas e Três Pontas se destacam no acumulado do ano. Alfenas tem o saldo de 1.758 novos empregos, na sequência, Três Pontas acumula 1.562 novos postos. Neste quesito, Varginha aparece na quarta colocação com 969 postos acumulado, logo atrás de Machado com 988 admissões.

O destaque negativo fica com Poços de Caldas no acumulado do ano. A cidade foi a que mais contratou na região, com 10.240 novos empregos, porém foi a que mais demitiu, com 10.500 demissões, com um saldo de -260.

Ao todo, as 10 maiores cidades do Sul de Minas fecharam o 1º semestre em alta com 6.514 novos postos de trabalho, sendo a cafeicultura responsável por 80% dessa geração.

Fonte: Varginha online