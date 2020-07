General Mourão afirma contato com Sheik árabe visando investimentos em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Comunicado acontece após videoconferência realizada nesta terça-feira (21), que contou com as presenças do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, alguns secretários de Estado, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, o prefeito de Varginha, Vérdi Melo e os vereadores, Leonardo Ciacci e Zacarias Piva.

Redação CSul

No dia 27 de abril, o vereador da comarca de Varginha, Zacarias Piva (PP), esteve em Brasília reunido com o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão (PRTB), o deputado federal, Charlles Evangelista (PSL), um representante do Estado e dois empresários.

Segundo vereador, reunião teve como objetivo a busca de grandes investimentos para Minas Gerais, em especial Varginha/Foto: Ascom Zacarias Piva

Na época, conforme o próprio vereador, a intuição da visita teria sido buscar grandes investimentos para o Estado de Minas Gerais, em especial à cidade de Varginha.

Ainda na reunião, houve a necessidade de interferência do vice-presidente, General Mourão, em estreitar os laços de relações exteriores entre o Brasil e Emirados Árabes. Em um primeiro momento vereador não quis passar mais detalhes da conversa e nem das negociações que segundo ele, “deveriam permanecer em sigilo, até porque estavam na fase de cogitação, mas, com projetos sólidos e muito bem recepcionado pelo Governador do Estado Romeu Zema.”



Deputado Charlles Evangelista (Esquerda); Vice-Presidente Hamilton Mourão (Centro) e Vereador Zacarias Piva (Direita), se reuniram em Brasília/Foto: Ascom Zacarias Piva

Piva teria concluído que, Varginha poderia receber investimentos estrangeiros de alta envergadura em um futuro próximo. Atividades essas que refletiram diretamente no PIB da cidade.

General Mourão conversa com Sheik árabe visando criação de hub de tecnologia em Varginha

Quase três meses após a reunião com Zacarias Piva, General Mourão, vice-presidente da República, afirmou em suas redes sociais que está conversando com o Sheik dos Emirados Árabes Unidos, Mansour bin Zayed Al Nahyan, sobre relações entre o Brasil e o pais árabe.

General Mourão afirmou em suas redes sociais que está conversando com Sheik dos EAU visando criação de hub em Varginha/Foto: Reprodução Twitter

Segundo Mourão, estão em pauta assuntos como: o Conselho Nacional da Amazônia Legal, além do apoio árabe voltado à criação do hub de tecnologia em Varginha.

Prefeito Vérdi Melo e demais autoridades participam de videoconferência

O prefeito Vérdi Melo, participou da videoconferência com o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, o governador Zema, alguns secretários de Estado e com ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, cujo objetivo foi a consolidação de um projeto elaborado pelo empresário Cléber Marques Paiva para instalar em Varginha um Centro Tecnológico com investimento dos Emirados Árabes e a contrapartida de produtos e informações tecnologias, sendo altamente sustentável.

Autoridades estiveram reunidas nesta terça-feira em Belo Horizonte/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

Também participaram desse encontro, o presidente do Instituto Masdar, Sultan Ahmed Al Jaber; ministro de Estado para a Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações do Trabalho Remoto dos Emirados Árabes Unidos, Omar Al Ulama; o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja; além de outras autoridades.



Prefeito Verdi Melo, foi um dos representantes de Varginha na reunião de hoje/Foto: Ascom Prefeitura Municipal

Por parte do Governo de Minas, além do governador Zema, a reunião contou com a participação do vice-governador Paulo Brant, do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passaglio, do secretário-geral adjunto, Marcel Beghini, do prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, e do presidente do Porto Seco Sul de Minas, Cleber Marques de Paiva.

No mesmo momento, em outra sala, ocorreu a uma reunião com informações técnicas do projeto com profissionais da Secretaria de Governo e dos vereadores varginhenses Leonardo Ciacci e Zacarias Piva, que juntamente com a Prefeitura apoiam o projeto. “Nossa ideia é fazer com que Varginha possa receber este investimento, e consequentemente possa crescer tecnologicamente de forma que as indústrias instaladas no município tenham acesso a tecnologias avançadas dos Emirados Árabes”, destacou Vérdi.

O que é um hub de tecnologia?

O hub de inovação é um lugar onde startups podem desenvolver novas ideias. A ideia é que esses empreendedores com alto potencial de crescimento e frequentemente relacionadas com tecnologia possam trabalhar e também conhecer e fazer trocas com investidores, grandes empresas e outras startups.

Os hubs são verdadeiros centros de convergência, ambientes em que startups, investidores e empresas com alto poder de crescimento se concentram com o intuito de promover a inovação, gerar insights e propostas de alto valor a partir de um viés tecnológico.