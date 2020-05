Geadas cobrem a região e temperaturas batem recorde

Pin Compartilhar 0 Compart.

Maria da Fé, Delfim Moreira e Monte Verde bateram novos recordes; Varginha e Poços de Caldas registraram 4°C e Carvalhos e Bom Jardim de Minas 1°C

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Redes Sociais/Marmelópolis

As baixas temperaturas continuam causando geadas e recorde de frio em várias cidades da região. A frente fria que avançou sobre o país no último final de semana, colocou o Sul de Minas em alerta de névoas e geadas, após pancadas de chuvas em alguns locais.

Nesta quarta-feira (27), a região amanheceu com novos recordes de temperaturas mínimas, com muitas cidades registrando menos de 0°C. Maria da Fé, Monte Verde e Delfim Moreira registraram as menores temperaturas. Carvalhos, Passa Quatro, Bom Jardim de Minas, Seritinga, Liberdade, Aiuruoca, Jacuíl, Marmelópolis, Brazópolis, Congonhal e Santo Antônio do Alto Rio Grande amanheceram cobertas por geadas em vários pontos.



Conforme a Embrapa, em média, quando a temperatura mínima no abrigo meteorológico atinge de 3 a 4 graus, a temperatura na superfície situa-se em torno de 0ºC. Por isso algumas cidades podem ter registrado menores temperaturas do que os termômetros indicaram em alguns pontos.

Além da temperatura, vários outros fatores influenciam para a ocorrência de geadas, como a topografia e a exposição do terreno, ou seja, baixadas e áreas voltadas para o sul são mais sujeitas à formação de geadas.

De acordo com o Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia, o frio no distrito de Monte Verde, em Camanducaia, foi o mais intenso, chegando a registrar – 1,7°C. Em Delfim Moreira, moradores registraram sensação térmica de -7°C.

Já em Maria da Fé, que vem batendo recordes na região desde o início do frio, os termômetros chegaram a registrar – 4,3°C, no bairro Relva. Porém, em alguns bairros, como o Reserva e o Lage, o frio chegou também com intensidade, com registros de – 2,1°C e – 0,5°C. Houve muita geada em vários pontos da cidade. Os termômetros em Piranguçu atingiram -1,7°C.

Carvalhos e Bom Jardim de Minas também registraram a madrugada mais fria do ano nas cidades, com 1°C e sensação térmica de -3°C. Houve geada de intensidade fraca, segundo fotos tiradas por moradores.

São Sebastião do Paraíso foi outra cidade a registrar recorde de temperatura nesta madrugada, chegando a bater 2,9° C. Assim como Passa Quatro, com 3,7° C.

Varginha e Poços de Caldas amanheceram com os termômetros registrando 4°C. O dia amanheceu com sol e sem neblina.



Previsão do tempo

O frio se mantém intenso no Sul de Minas durante toda a semana. Cidades podem continuar batendo recordes de baixas temperaturas e registrar geadas pelas manhãs, até sexta-feira (29), principalmente em Maria da Fé, Monte Verde, Carvalhos, Liberdade e Caldas.

O frio começa a perder força durante o final de semana e as geadas devem ficar fracas.

Em Varginha, os termômetros continuam baixos nesta quinta-feira (28), mas um pouco mais ameno, com mínima de 10°C e máxima de 23°C, com sol durante a manhã e a tarde. Na sexta-feira (29), a mínima será de 12°C e máxima de 25°C, também com o sol prevalecendo.

